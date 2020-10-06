Фигуристка Алина Загитова продемонстрировала, в каком образе участвовала в шоу «Ледниковый период».

В Stories Instagram Загитова опубликовала видео, представ в облегающем платье нежного розового цвета. Образ был дополнен ожерельем из крупных бусин и серьгами. Сама она стоит на коньках и готовится к выходу на съёмочную площадку. Как отмечается, видео было снято в гримёрной.

Премьерный выпуск нового сезона «Ледникового периода» состоялся в прошедшую субботу, 3 октября. Загитова, как сообщается, является ведущей проекта вместе с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным. Съёмки шоу начались в сентябре, на данный момент отсняты только четыре эпизода. 10 октября зрители смогут увидеть новый выпуск.