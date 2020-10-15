Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его Вооруженные силы ведут боевые действия самостоятельно, не привлекая для противостояния в Нагорном Карабахе наемников из других стран. Он также отметил, что страны, которые заявляли о привлечении Азербайджаном наемных боевиков, не предоставили ни единого доказательства этому.

Помимо этого, Алиев сообщил, что все заявления Армении о нарушении Азербайджаном перемирия являются фальсификациями. Государство честно соблюдает достигнутые соглашения даже несмотря на то, что ВС Армении и Армия оборона Арцаха постоянно организуют провокации.

По поводу наемников президент добавил, что в ВС Азербайджана служат более 100 тысяч хорошо обученных солдат, способных справиться с решением задач любой сложности своими силами.

Напомним, что о привлечении Азербайджаном наемников из Сирии неоднократно писали как американские, так и российские издания. При этом делался упор на то, что сотни боевиков попадают в НКР через Турцию. Баку и Анкара отрицают эту информацию.