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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность тем, что в Армению могут контрабандой доставлять оружие из России.

Как заявил Алиев, они довели до российской стороны свои опасения касаемо переброски вооружения из городов России в Армению. Причем, как отмечается, речь идёт о большом количестве вооружения, и у Азербайджана есть данные, карты полётов и типы перебрасываемого вооружения. Кроме того, они могут опубликовать их номенклатуру. Вся эта информация была передана России.

По мнению Алиева, поставки осуществляются контрабандой. Президент Азербайджана заявил, что трудно поверить, что Россия вооружает Армению, в то время, когда должна сохранять нейтралитет. Он отметил, что по их сведениям, переброской оружия занимаются крупные российские предприниматели, которые имеют армянское происхождение. В ситуации, как он подчеркнул, нужно разобраться.

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