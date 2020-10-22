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Лидер Азербайджана Ильхам Алиев предположил, что проживающим на территории НКР армянам может быть предоставлена культурная автономия. Он заявил, что во многих европейских государствах имеются общины, в которых собираются люди одной национальности. При этом они получают «определенные права».

Также Алиев опроверг любые возможности для проведения референдума на территории НКР, чтобы узнать волю проживающих там людей. Президент заявил, что Азербайджан был против такого волеизъявления даже тогда, когда конфликт находился на стадии мирных переговоров. Сейчас же, после захвата достаточно большой территории, Баку тем более будет против референдума.

Алиев подчеркнул, что несмотря на готовность предоставить культурную автономию Нагорному Карабаху, они ни в коем случае не позволит вновь сделать из НКР вторую Армению.

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