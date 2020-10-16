Азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил о том, что Армения использует контрабандистские тропы, чтобы доставлять себе оружие. Он пояснил, что Грузия и Иран не только не поставляют свое вооружение Еревану, но и вообще перекрыли границы для подобных операций. Россия также официально оружие Армении не продает.

По заявлению президента Азербайджана, вооружение попадает в Армению на гражданских и грузовых воздушных судах. Якобы специально для этого живущие в России армянские предприниматели приобрели самолет Ил-76, который перевозит контрабандой противотанковое и другое вооружение, изготовленное в РФ.

Напомним, ранее Алиев заявил, что Нагорный Карабах не получит от Азербайджана согласия на суверенитет. В то же время глава армянского правительства Никол Пашинян сообщил, что Арцах сейчас не готов отказаться от права решать свою судьбу самостоятельно.