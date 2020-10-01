Алена Шишкова спустя несколько недель после разрыва Тимати и Анастасии Решетовой сообщила, что они начали летать вместе ещё тогда, когда она сама была беременна от рэпера.

Один из подписчиков Шишковой задал ей вопрос о том, действительно ли было так, что Решетова увела Тимати из семьи, где скоро должен был родиться ребёнок. Как заявила модель, они уже тогда летали вместе. Но при этом она отметила, что в целом не считает Анастасию виноватой.

Впрочем, спустя некоторое время эта публикация была удалена. Тем не менее, её увидели многие, и вскоре Решетова дала свой комментарий.

Как она заявила, знакомство с Тимати состоялось тогда, когда его дочери Алисе от Алены было уже четыре месяца. Пара на тот момент в отношениях уже не состояла. Также она попросила больше не касаться этой темы.