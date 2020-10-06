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Актёр Сергей Романович дал интервью изданию «СтарХит», и рассказал о своей жизни после принятия ислама.

Романович известен благодаря участию в таких популярных сериалах, как «Кухня» и «Ольга». Однако после того, как он принял ислам, актёр практически перестал участвовать в съёмках, хотя порой он всё же даёт согласие. Как Романович объяснил, большинство ролей, что ему предлагают, не проходят его внутреннюю цензуру.

В основном, как отметил актёр, это сцены интимного характера, в которых он не согласен участвовать. Так, из-за этого он отказался не менее, чем от десяти проектов, в том числе от роли Остапа Бендера в проекте Александра Цекало. Этот отказ дался Романовичу очень сложно, так как он любит и уважает работу Цекало.

Какое-то время Романовичу пришлось жить на деньги его бывшей жены, а потом вернуться к родителям, что ударило по его самолюбию. Сейчас артист в основном зарабатывает в Сети, но всё же надеется, что однажды найдёт подходящий ему проект.

Когда 6.5 лет назад я решил изменить свою жизнь, меня окрестили предателем. Когда начал отказываться от фильмов – глупцом. Когда начал более подробно изучать религию – радикалом“, – писал Сергей Романович в своём аккаунте Instagram.

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