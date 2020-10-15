Журнал Ok! на днях провёл церемонию вручения премии «Больше чем звёзды».

Как сообщается, актриса Агата Муцениеце, получившая награду «Главный герой Сети», произвела настоящий фурор своим появлением на церемонии. Для мероприятия она выбрала чёрное платье длиной до пола. Платье, как отмечается, имеет смелое декольте, а корсет выполнен из полупрозрачного материала. Образ был дополнен колье и длинным серьгами.

На своей странице в Instagram Муцениеце рассказала поклонникам о полученной награде, и поблагодарила всех. Отмечается, что премия была ей вручена за YouTube-шоу «Честный развод», созданный актрисой после того, как она со скандалом рассталась с Павлом Прилучным.

Поклонники в комментариях заявили, что Агата заслужила награду, и что она достойна лучшего.