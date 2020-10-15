читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журнал Ok! на днях провёл церемонию вручения премии «Больше чем звёзды».

Как сообщается, актриса Агата Муцениеце, получившая награду «Главный герой Сети», произвела настоящий фурор своим появлением на церемонии. Для мероприятия она выбрала чёрное платье длиной до пола. Платье, как отмечается, имеет смелое декольте, а корсет выполнен из полупрозрачного материала. Образ был дополнен колье и длинным серьгами.

На своей странице в Instagram Муцениеце рассказала поклонникам о полученной награде, и поблагодарила всех. Отмечается, что премия была ей вручена за YouTube-шоу «Честный развод», созданный актрисой после того, как она со скандалом рассталась с Павлом Прилучным.

Поклонники в комментариях заявили, что Агата заслужила награду, и что она достойна лучшего.

Вам может понравиться

Любовница Тарзана хотела стать суррогатной матерью для ребёнка Наташи Королевой

Певица Наташа Королева в интервью изданию «Караван историй» рассказала, как произошло знакомство… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.10.2020
  • читать 1 минуту

Тысячи прибывших из Сирии боевиков сложили оружие в Нагорном Карабахе

В информагентстве Avia.pro сообщили о том, что на территории Нагорного Карабаха решили… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Сын Сафронова прокомментировал слова Самбурской о мужчинах с низким доходом

Сын художника Никаса Сафронова, музыкант Лука Сафронов-Затравкин, высказался насчёт недавних слов Настасьи… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 15 октября – переменная облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 24 °C |