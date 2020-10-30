В 1955 году, в ночь на 29 октября, в СССР произошла страшная катастрофа – в бухте Севастополя взорвался и затонул линкор «Новороссийск».

В результате инцидента погибли 829 человек. До сих пор не утихают споры о том, что же именно стало причиной потопления корабля.

Как сообщается, 28 октября 1955 года «Новороссийск», являющийся флагманом Черноморского флота, бросил якорь в Севастопольской бухте. Отмечается, что он прошёл нужную точку на полкорпуса из-за старшего помощника, капитана второго ранга Григория Хуршудова, который временно исполнял обязанности командира. Это не привело к серьёзным последствиям, но в ходе расследования в дальнейшем это вменили в вину Хуршудову.

Часть офицеров сошла на берег, экипажу разрешили отдыхать. В 01:30 вахтенный пробил в рынду, а менее чем через минуту раздался взрыв. От него возникла пробоина площадью около 150 кв. метров. Все электричество и радиосвязь на корабле отключилось.

Около 250 человек, находящихся в носовых кубриках, который были над местом взрыва, погибли мгновенно. Остальные попытались спасти корабль, который начал крениться из-за воды, хлынувшей в пробоину.

На «Новороссийск» отправились спасательные и медицинские группы с соседних кораблей, а моряки, попавшие в воду, забирались обратно и пытались помочь остальным. Корабль, тем временем, всё больше накренялся на левую сторону из-за поступающей воды.

На верхней палубе был выстроен личный состав, около 800 человек. Командующий флотом вице-адмирал Виктор Пархоменко, прибывший на борт, принял решение буксировать линкор к берегу. Однако это решение стало провальным – линкор лишь ещё сильнее накренило, и к 3:50 крен стал критический.

Хуршудов, вернувшийся на борт, попросил у Пархоменко разрешения на эвакуацию моряков и личного состава, но тот заявил не устраивать панику. В итоге, лишь когда стало понятным, что крен достиг предела и людей нужно спасать, Пархоменко отдал приказ построиться для эвакуации на спасательные судна. Но было уже слишком поздно – морякам не хватило 10-15 минут.

Как отмечается, командование полагало, что линкор не сможет утонуть – он был шире, чем глубина на месте инцидента. Однако оказалось, что на дне лежал гигантский слой ила, затягивающий линкор. После того, как он лёг на левый борт, корабль перевернулся и оставшиеся на нём люди уже не сумели выбраться. Спастись удалось лишь некоторым.

На утро стало понятно, что некоторые моряки были ещё живы – они стучали по обшивке. Внутри, как указывается, было около 200 человек. Спасатели, сделав дыры в корпусе, сумели вытащить семерых человек. После этого они начали делать новые дыры, планируя достать других людей, однако через отверстия начал выходить воздух, и линкор начал тонуть. Попытка заварить дыры не принесла успеха.

На место инцидента прибыли водолазы, но им удалось вытащить лишь двоих человек, которые находить под палубой юта. Как рассказали некоторые из водолазов, они слышали запертых моряков, которые пели «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг».

В ходе расследования инцидента был сделан вывод, что во взрыве виновата старая немецкая мина, которую сапёры-водолазы не обнаружили после войны. Однако с этим выводом многие не согласились, несмотря на то, что на дне было обнаружено 17 таких мин, и одна из них всего лишь в радиусе 100 метров от стоянки линкора. Так, некоторые считают, что взрыв совершили итальянские диверсанты, установившие на корпусе заряды с взрывчаткой. Отмечается, что на эту версию в том числе наталкивает то, что ко дню трагедии все итальянские торговые судна покинули Севастополь.