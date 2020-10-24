Ровно 60 лет назад, 24 октября, произошла катастрофа на советском космодроме «Байконур». В результате пожара, который спровоцировал мощный взрыв, погибло 126 человек. В числе жертв оказался и маршал Митрофан Неделин, который в ту пору командовал войсками стратегического назначения.

В тот день на космодроме проводились испытания баллистической крылатой ракеты Р-16, которую разработало конструкторское бюро ОКБ-586, возглавляемое Михаилом Янгелем. Создатель смертоносного оружия остался жив по чистой случайности. В момент взрыва он вышел покурить. Курилка, больше напоминающая бункер, спасла ему жизнь.

Неделин находился всего в 15 метрах от ракеты, поэтому очевидцы утверждают, что никаких шансов остаться в живых у него не было. После взрыва был обнаружен значок депутата ВС СССР. Именно по нему и опознали маршала.

Вместе с Неделиным погибли также Лев Берлин, который был заместителем Янгеля, Борис Коноплев, отвечающий за конструирование систем управления, замминистра машиностроения Лев Гришин.

Расследование, которое завершилось уже при Брежневе, не дало каких-либо значимых результатов. Леонид Ильич тогда заявил, что все виновные уже наказаны, косвенно возлагая вину за катастрофу именно на маршала Неделина.