Высказывания актера Станислава Садальского, представителя политической партии «Коммунисты России», Максима Сурайкина, а также блогера Сергея Соседова о шоу «Голос» — это клевета и ложь. Такое заявление сделало руководство «Первого канала». Кроме того, телеканал намерен отстаивать свое доброе имя в суде и подает иск.

Сотрудники Первого заявили, что телеканал очень долго терпел клеветнические высказывания некоторых личностей, которые стремились поднять свой рейтинг за его счет. Но как оказалось, «безнаказанность окрыляет». Спикеры, сделавшие клеветнические заявления, использовали популярное шоу «Голос», чтобы российские СМИ вспомнили о них.

Напомним, что нынешний скандал связан с участием в «Голосе» дочери телеведущего Романа Будникова. К девушке повернулись все наставники, однако Соседов, Сошальский и Сурайкина увидели в этом подсуживание, так как участница «пела неважно». Ее назвали «очередной дочерью Алсу». Теперь Первый канал намерен привлечь их к ответственности за попытку опорочить свою репутацию.