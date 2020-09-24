Знаменитые блогерши и манекенщицы запустили новый модный флешмоб – они начали массово выкладывать свои фотографии, на которых запечатлены в купальнике с тропическим принтом.

В результате этого подобные купальники стали настоящим трендом. Как уточняется, речь идёт о конкретной модели – раздельном купальнике австралийского бренда Glassons. Отмечается, что модный купальник по карману любой девушке – комплект, состоящий из верха и низа, обойдётся в 30 долларов, или примерно 2310 рублей. Также можно приобрести отдельно верхнюю или нижнюю часть, это обойдётся дороже – каждая часть по 20 долларов, или 1540 рублей.

Фото в таком бикини уже успели поделиться Кэссиди Макгилл, участница британского реалити-шоу Love Island, блогерша Руби Кадэнс, и ряд других знаменитостей.