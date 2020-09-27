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Популярная исполнительница Zivert (Юлия Зиверт) регулярно экспериментирует со своим образом, постоянно давая своим фанатом все новые и новые поводы для обсуждения в социальных сетях.

Ее видели и с длинными волосами, которые были уложены эффектными локонами, и с африканскими косичками, и с длинным хвостом, который доставал почти до пояса.

Теперь Юлия из блондинки превратилась в брюнетку. Она рассказала в Инстаграм-аккаунте, что пыталась высветлить пряди, но процедура закончилась не очень удачно. Поэтому девушка сделала совершенно новую прическу. На фото, опубликованном в социальной сети, она предстала с абсолютно ровными волосами черного цвета и сообщила, что этот образ позволил ей вернуть себе молодость.

Подписчики оценили новый эксперимент по достоинству. Они сказали, что певица так действительно выглядит гораздо моложе. Также они обратили внимание на красивую улыбку.

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