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Виктор Баранец, журналист из РФ, уверен, что Польша исчезнет с карты мира, если решит напасть на Белоруссию, так как Москва не позволит начать войну рядом со своими границами.

Соответствующий комментарий военный эксперт сделал после изучения нового материала, опубликованного американским информагентством Military Watch. В нем журналисты смоделировали возможный конфликт между Беларусью и Варшавой, где показали превосходство белорусской армии, обладающей ракетными системами «Тор», «Бук» и С-300.

Согласно словам политолога, в последние годы Польша превратилась в основного бультерьера европейской части НАТО. Однако если она атакует Белоруссию, то Россия не останется в стороне и не допустит захвата территорий союзного государства.

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