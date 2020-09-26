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В Ленобласти местная жительница нашла в лесу просто огромный гриб.

Как сообщается, женщина, проживающая в Выборге, нашла в лесу во время “тихой охоты” действительно хороший улов – гриб, который весит 1,3 килограмм. Она опубликовала фото своей находки в соцсети Вконтакте в паблике “Интересные события в Выборге”.

По словам женщины, она нашла целую грибную поляну, а на ней этот гигантский гриб. Диаметр его шляпки составляет аж 35 сантиметров. Кроме того, она отметила, что гриб, несмотря на свои размеры, оказался совершенно чистым.

Женщина опубликовала несколько фотографий своего улова, в том числе и корзинку с остальными собранными ею грибами. В комментариях другие жители также начали делиться фото со своих походов в лес.

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