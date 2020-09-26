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Житель Казани пожаловались на новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы.

Точнее, жалобы появились на просто огромные очереди в этом корпусе. Так, одна из посетительниц рассказала, что ездила в РКИБ для того, чтобы сдать анализы и сделать компьютерную томографию. Ей пришлось прождать почти 12 часов, но так и не выполнить своих планов. По её словам, ей объяснили, что больные, прибывающие на “скорой помощи”, имеют приоритет перед теми, кто пришёл сам.

Также она рассказала, что из более чем десяти боксов принимают только несколько, и то у них есть перерывы. Людям же в это время приходится ждать на улице.

Однако Минздрав Татарстана опроверг долгое ожидание, и заявил, что представленные фотографии с места событий не являются достаточным доказательством. Как заявили представители минздрава, ожидание в очереди занимает около 20-ти минут, а все боксы работают круглосуточно.

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