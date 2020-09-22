Хейли Бибер, жена исполнителя Джастина Бибера, порадовала поклонников своей новой фотографией, появившейся на странице в Instagram.

В кадре 23-летняя Хейли позирует на фоне природы в крохотном бикини чёрного цвета. Образ дополнен белыми кроссовками Nike, солнцезащитными очками и серёжками. В подписи модель заявила, что у неё “уютные выходные”. Также она выложила несколько фотографий, запечатлев на них деревья, цветы и солнце, и на ещё одном кадре – месяц на небе.

Поклонники высоко оценили представленное на фото – публикация набрала более 1,4 миллиона “лайков”. В комментариях также было отмечено, что Хейли выглядит безупречно и потрясающее, и она обладает телом мечты и бесконечными ногами. Некоторые сравнили её с куклой.