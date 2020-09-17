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Телеведущая Яна Кошкина на своей странице в Instagram поделилась новым откровенным кадром.

На опубликованной фотографии Яна предстала спиной к зрителю, вылезающей из бассейна в ярко-красном бикини. При этом у неё на груди отсутствует лифчик, который она кинула назад в воздух. В подписи Кошкина пожаловалась на “пОпарацци”, а также же поставила хэштег #язнаютынаменясмотришь. Кому он адресован, не уточняется.

В комментариях поклонники выразили восхищение фигуре Яны и заявили, что она хороша с любой стороны. Многие особое внимание уделили пятой точке ведущей, высказавшись, что она шикарная, и они в неё буквально влюбились.

Также некоторых заинтересовал вопрос, кто именно снял фото, и они решили, что это сделал Гарик Харламов, которому после расставания с Кристиной Асмус стали приписывать роман с Кошкиной.

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