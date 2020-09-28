Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Интернете были размещены ролики, на которых Минобороны Азербайджана и Армении подтверждают подбитие различной бронетехники и уничтожение важных объектов друг друга.

Представители армянского военного ведомства ранее показали ролик, на котором можно увидеть уничтожение бронемашин Азербайджана. Затем Баку опубликовало видео, где демонстрируется нанесение удара по средствам ПВО Армении.

Согласно заявлениям армянских военных, Баку уже лишился четырех вертолетов, десяти танков, одной БМП и пятнадцати БПЛА. В Азербайджане при этом отмечают, что вооруженные силы Еревана потеряли 550 бойцов, которые были либо убиты, либо серьезно ранены.

Следующее видео:
Вам может понравиться

Военную технику Украины полностью проверят после авиакатастрофы Ан-26

В связи с крушением под Харьковом украинского самолёта Ан-26 Владимир Зеленский поручил… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.09.2020
  • читать 1 минуту

Появилось видео огневого испытания вакуумной версии двигателя Raptor для Starship от SpaceX

В соцсети «Твиттер» было размещено видео, на котором можно увидеть успешное испытание… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Минобороны Армении опровергло данные о 550 жертвах в Нагорном Карабахе

Представители армянского Минобороны отметили, что данные о 550 погибших и раненых военнослужащих… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 28 сентября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 25 °C |