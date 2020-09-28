В Интернете были размещены ролики, на которых Минобороны Азербайджана и Армении подтверждают подбитие различной бронетехники и уничтожение важных объектов друг друга.

Представители армянского военного ведомства ранее показали ролик, на котором можно увидеть уничтожение бронемашин Азербайджана. Затем Баку опубликовало видео, где демонстрируется нанесение удара по средствам ПВО Армении.

Согласно заявлениям армянских военных, Баку уже лишился четырех вертолетов, десяти танков, одной БМП и пятнадцати БПЛА. В Азербайджане при этом отмечают, что вооруженные силы Еревана потеряли 550 бойцов, которые были либо убиты, либо серьезно ранены.

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