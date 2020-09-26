В связи с крушением под Харьковом украинского самолёта Ан-26 Владимир Зеленский поручил организовать проверку военной техники ВСУ.

Как сообщается, самолёт рухнул под Харьковом 25 сентября. В инциденте погибли 26 человек, находящихся на борту самолёта, один в настоящее время находится в больнице. 26 сентября был объявлен днём траура в Украине в связи с трагедией.

Зеленский в разговоре с журналистами телеканала “Украина-24” заявил, что собирается вместе со специалистами получить весь состав используемой техники на вооружении страны и выяснить её состояние. По его словам, они собирают получить полную статистику по всей технике, в том числе самолётам и вертолётам.

Кроме того, глава Украины провёл совещание с руководством правоохранительных органов и представителями военного ведомства.