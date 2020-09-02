читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во Владимире вынесен приговор 34-летней местной жительнице, которая до смерти избила свою бабушку.

Инцидент произошёл 24 августа 2019 года. Обвиняемая вместе со своей 82-летней бабушкой находилась в квартире и употребляла алкогольные напитки. Между женщинами возник конфликт, в ходе которого внучка набросила на бабушку и принялась её избивать. Как сообщается, она наносила удары кулаки и локтями по голове и туловищу пожилой женщины.

У пострадавшей были диагностированы множественные кровоподтёки в области грудной клетки и верхних конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма. От полученных повреждений женщина скончалась утром 26 августа.

Обвиняемая была задержана. Как сообщается, она избила бабушки из-за личной неприязни, которая возникла в результате постоянных конфликтов. Решением суда её приговорили к семи годам заключения.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Дорохин: НАТО создает очаг напряжения у российских границ

Павел Дорохин, российский парламентарий, считает, что Североатлантический альянс пытается создать очаг напряжения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ростовской области в столкновении автомобиля со столбом погибли два человека

В Ростовской области, как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, в результате аварии погибли… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.09.2020
  • читать 1 минуту

В Южной Корее четыре человека погибли при столкновении внедорожника и американского броневика

В Южной Корее в результате столкновения внедорожника и американского броневика погибли четыре… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 31.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 2 сентября – небольшая облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 сентября – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 2 сентября – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 2 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 2 сентября – переменная облачность, до 35 °C |