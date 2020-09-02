Во Владимире вынесен приговор 34-летней местной жительнице, которая до смерти избила свою бабушку.

Инцидент произошёл 24 августа 2019 года. Обвиняемая вместе со своей 82-летней бабушкой находилась в квартире и употребляла алкогольные напитки. Между женщинами возник конфликт, в ходе которого внучка набросила на бабушку и принялась её избивать. Как сообщается, она наносила удары кулаки и локтями по голове и туловищу пожилой женщины.

У пострадавшей были диагностированы множественные кровоподтёки в области грудной клетки и верхних конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма. От полученных повреждений женщина скончалась утром 26 августа.

Обвиняемая была задержана. Как сообщается, она избила бабушки из-за личной неприязни, которая возникла в результате постоянных конфликтов. Решением суда её приговорили к семи годам заключения.