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Виктория Лопырева на своей странице в Instagram поделилась фото в купальнике, сделанными на отдыхе в Турции.

В кадре Лопырева позирует в чёрном купальнике-бикини, солнцезащитных очках и белой летней шляпке. Фото сделаны на пляже на фоне морских волн. В подписи Лопырева отметила, что поклонникам нравится её настоящее лицо, а не изменённое с помощью приложения. Полученные изображения в виде африканки, азиатки и индианки Виктория выложила в предыдущем посте. Также она пообещала рассказать о новинках для ухода за телом.

Поклонники высоко оценили представленные на фотографиях формы Виктории, и заявили, что у неё потрясающая фигура и бесконечные ноги. Впрочем, некоторые язвительно заявили, что тело у Лопыревой сделанное, и она часто пользуется услугами пластических хирургов.

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