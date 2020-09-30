Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, советского и российского актера, рассказала о своей пенсии и раскритиковала телекомпании за низкие гонорары.

Она отметила, что у нее нет проблем с финансами, так как она получает значительную надбавку к пенсионным выплатам, будучи заслуженной артисткой РФ. Ее размер составляет 30 000 рублей в месяц. Этих денежных средств Поргиной хватает на покрытие всех ежемесячных трат. Помимо всего прочего, она активно участвует в разных телепередачах.

Однако из-за экономического кризиса в стране бюджеты телеканалов значительно упали, из-за чего снизились гонорары актеров. Сейчас она принимает участие в шоу не из-за получения дополнительных денежных средств, а по причине того, что ей нравится вспоминать свою молодость и снова беседовать с бывшими коллегами по работе.