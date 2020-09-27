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В нескольких военных образовательных учреждениях РФ принялись за подготовку экипажей для новейших танков Т-14, созданных на базе платформы «Армата».

Согласно имеющимся сведениям, в начале текущего учебного года вузы в Новосибирске и Омске получили первую партию современных тренажеров, на которых можно готовить будущих танкистов для «Арматы». В следующем месяце аналогичное оборудование получит училище в Казани.

В СМИ напоминают, что Т-14 представляет собой единственный танк 3-го поколения. Его основным нововведением считается необитаемая башня, причем экипаж укрыт в бронированной капсуле, что заметно увеличивает вероятность его выживания в бою. Бронетехника также оснащена новой активной защитой, способной уничтожить любую ракету.

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