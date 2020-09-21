В ходе поисковой операции рядом с объездной дорогой в городе Усть-Кут были обнаружены человеческие кости. Предполагается, что останки принадлежат мужчине, который весной текущего года стал виновником аварии и сбежал с места происшествия.

ДТП произошло неподалеку от того места, на котором были найдены кости. Сообщается, что в марте водитель легкового авто не справился с управлением и протаранил грузовик. Опасаясь ответственности, он выбрался из машины и убежал в лесную чащу.

С тех пор с водителем не могли связаться близкие и родственники. В городе его тоже никто не видел. Правоохранительные органы планируют провести экспертизу обнаруженных останков, чтобы подтвердить свою теорию и, наконец, разгадать загадку пропавшего без вести мужчины.