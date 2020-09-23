Уже в октябре власти Таиланда собираются возобновить туризм. Однако туристам, желающим посетить страну, придётся соблюдать двухнедельный карантин в отеле.

Поэтому власти ищут способ сделать так, чтобы вынужденный карантин был для туристов более весёлым и интересным по сравнению с, к примеру, просмотром Netflix. Туристам могут предложить занятия виртуальной йогой, медитацией или кулинарные классы. Также планируются концерты живой музыки, которую будет слышно прямо из номеров. Детали подобных развлечений ещё прорабатываются.

Добираться туристам до Таиланда придётся чартером или собственным самолётом, также им необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус. Отмечается, в первую очередь власти будут рассматривать туристов из стран с низким уровнем риска. Первая группа туристов ожидается в октябре.