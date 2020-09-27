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Генерал-лейтенант ВВС США Джон Томпсон рассказал о “предмете зависти” всего мира.

Согласно его недавно озвученному заявлению, весь остальной мир завидует успеху США в космической отрасли. Также он отметил, что добиться определённых успехов в космосе США удалось благодаря компании SpaceX.

Так, для запуска ещё двух спутников Global Positioning System была выбрана именно эта компания. По договоренностям, достигнутым в настоящее время, в будущих миссиях должны быть использованы первые ступени ракеты Falcon 9.

Как отмечается, Falcon 9 от SpaceX совершила успешный запуск с мыса Канаверал 30 мая. Повторное использование ступеней сэкономит около 52,7 миллиона долларов, которые идут из налогов.

Также указывается, что освоение космоса и разработки космических аппаратов ведутся в том числе и для военных операций.

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