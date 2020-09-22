В Сети появился трейлер продолжения мультфильма "Семейка Крудс"

В Сети был опубликован первый трейлер продолжения мультфильма “Семейка Крудс”, который вышел ещё в 2013 году.

Новый фильм получил название “Семейка Крудс: Новоселье”. В нём уже знакомым героям, к которым присоединился кочевник-изобретатель, нужно будет искать новый дом после того, как им пришлось уйти из своей пещеры после землетрясения. Они находят оазис, гораздо лучше их прошлого места обитания и полностью им подходящий, однако там уже живёт семья фермеров Беттерманов.

Они относятся к прибывшим довольно дружелюбно, однако затем между двумя семьями возникает некоторая напряжённость. Но из-за новых проблем в итоге им предстоит объединиться.

В российский прокат мультфильм выйдет 24 декабря.