В социальной сети Twitter один из студентов МФЮА написал о том, что в одном из корпусов сорвался лифт с людьми. Он сообщил, что часть пассажиров были в шоке от произошедшего, но деканат, якобы для того, чтобы сохранить безупречную репутацию заведения, не захотел вызывать спасателей.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. На сайте Следственного комитета столицы сообщается, что инцидент действительно имел место. Несколько человек даже было госпитализировано. Проверочные мероприятия пока продолжаются.

Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева уверена, что виновными являются студенты, которые перегрузили лифт. Она заявила, что был превышен лимит грузоподъемности, из-за чего кабина остановилась и заблокировала студентов на 1 этаже. При попытке выбраться из нее, они нанесли лифту несколько серьезных повреждений.