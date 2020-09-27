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В центре Минска 27 сентября должна состояться очередная несанкционированная акция оппозиции.

В связи с этим к дворцу Независимости уже прибыла военная колона, состоящая из десяти бронетранспортёров. В настоящее время у дворца также находятся лёгкие бронемашины, а также по три экипажа “скорой помощи” и пожарных машин. Как указывается, БТР приехали с севера города.

Кроме того, на площади Государственного флага находятся несколько автобусов и грузовых автомобилей, в которых находятся силовики структур Белоруссии. Кроме того, имеются машины для установки колючей проволоки.

При этом отмечается, что транспортное движение на настоящее время пока что не было перекрыто. Однако ограничение движения как личного, так и общественного может быть организовано в связи с усилением мер безопасности.

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