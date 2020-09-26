В Ленобласти из-за опасной игры “Беги или умри” дети начали кидаться перед автомобилями.

Данная игра состоит в том, чтобы успеть перебежать перед движущейся машиной, стараясь сделать это по возможности ближе к автомобилю. На настоящий момент известно два случая, когда во время этой “игры” водитель сбил ребёнка.

Так, первый инцидент произошёл 21 сентября, когда подросток выскочил перед автомобилем “Лада Калина”. У водителя не было времени отреагировать, и он сбил мальчика. Он выжил, но получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Уже на следующий день после этого инцидента ещё один мальчик выбежал перед грузовиком. В итоге водитель также не успел ничего предпринять, и насмерть сбил ребёнка.

Правоохранительные органы просят родителей быть бдительными и рассказать своим детям о том, насколько опасны подобные игры.