Манхэттенский фестиваль, на котором выставляются исключительно короткометражные фильмы, стартует в России уже 1 октября. Для его проведения выбрано целых 400 объектов, среди которых не только кинотеатры. Также короткометражки будут демонстрироваться в университетах, в музеях и библиотеках, на разнообразных арт-площадках.

Придет фестиваль и в Курск. Здесь для показа фильмов, претендующих на победу, выбран кинотеатр «Родина», являющийся одним из центров культурной жизни города. Фестиваль продлится до конца октября, а в начале ноября будут объявлены победители.

Сообщается, что в этом году за победу будут бороться короткометражки, созданные кинематографистами из Палестины и Франции, из Австралии и США, из Ирана и Финляндии, из других стран мира. Всего третий раз за 15-летнюю историю мероприятия на нем будет показан и российский фильм «Прости меня, пес», который снял режиссер Никита Хозяинов. По мнению экспертов, у этой драмы есть все шансы занять высокие позиции.