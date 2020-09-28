читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Манхэттенский фестиваль, на котором выставляются исключительно короткометражные фильмы, стартует в России уже 1 октября. Для его проведения выбрано целых 400 объектов, среди которых не только кинотеатры. Также короткометражки будут демонстрироваться в университетах, в музеях и библиотеках, на разнообразных арт-площадках.

Придет фестиваль и в Курск. Здесь для показа фильмов, претендующих на победу, выбран кинотеатр «Родина», являющийся одним из центров культурной жизни города. Фестиваль продлится до конца октября, а в начале ноября будут объявлены победители.

Сообщается, что в этом году за победу будут бороться короткометражки, созданные кинематографистами из Палестины и Франции, из Австралии и США, из Ирана и Финляндии, из других стран мира. Всего третий раз за 15-летнюю историю мероприятия на нем будет показан и российский фильм «Прости меня, пес», который снял режиссер Никита Хозяинов. По мнению экспертов, у этой драмы есть все шансы занять высокие позиции.

Вам может понравиться

В новом фильме Кристина Асмус предстала в образе вебкам-модели

Кристина Асмус сыграла в фильме «Китобой», который снял режиссер Алексей Учитель, роль… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

В социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, сообщил, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликован рейтинг десяти лучших российских киноактрис

В издании «Бюллетень кинопрокатчика», которое внимательно следит за всем происходящем в отечественном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 28 сентября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 25 °C |