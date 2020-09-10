В Красноярском крае за первую неделю осени заметно подорожали огурцы и помидоры. Информацию об этом приводит Красноярскстат.

Так, в среднем стоимость одного килограмма в период с 31 августа по 7 сентября огурцов увеличилась на 7,39 рубля, что составляет 7,39%. Свежие помидоры подорожали на 4,49 рубля за килограмм, или 5,26%. Также увеличились цены на карамель – на 7,87 рублей за килограмм, или 3,46%.

На некоторые продукты цены за неделю, наоборот, упали. Так, стоимость килограмма яблок снизилась на 7,46 рубля, и теперь составляет 154,02 рубля. Килограмм моркови в среднем стал дешевле на 2,15 рубля и стоит 48,43 рубля, а килограмм картофеля – на 1,64 рубля дешевле, его можно купить в среднем за 33,87 рублей.