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Зограб Мнацаканян, глава МИД Армении, сообщил, что Азербайджан, воспользовавшись турецким БПЛА, нанес удар по Варденису, в результате чего погиб один мирный житель.

Согласно его словам, на 3-й день военного конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанские вооруженные силы решили ударить по армянскому городу. В итоге пострадали мирные люди. Как минимум один из них скончался. Министр добавил, что Азербайджан ждет «адекватный ответ».

В СМИ напоминают, что в воскресенье, 27 сентября, между Азербайджаном и Арменией начались боевые столкновения на территории Нагорного Карабаха. Ереван заявляет, что азербайджанцы первыми нанесли ракетный удар, а в Баку отмечают, что перед этим армянские ВС осуществили обстрел их поселений.

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