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Издание Forbes сообщило о пробном “налёте” самолётов США на Калининград.

Как сообщается, в налёте участвовали два В-52 ВВС США. Вылет боевых самолётов состоялся с базы Королевский ВВС в Фэрфорде. Самолёты пересекли Балтийское море, Сувалкский коридор и перелетели над Швецией перед возвращением. Отмечается, что траектория полёта дала возможность облететь Калининград.

Имитация налёта стала тренировкой военной компании, которая предназначена для заполнения важного пробела в одном из наиболее слабых регионов НАТО.

Отмечается, что в Калининграде находятся ракетные комплексы С-300 и С-400, а также противокорабельные “Ониксы” и “Искандеры”. Калининград авторы статьи называют “российской занозой в боку НАТО”, и именно из-за этого он был выбран для отработки манёвров.

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