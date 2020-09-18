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Как заявила замминистра туризма Египта Гада Шаляби, россияне, как и прежде, могут отдохнуть в стране по приемлемым ценам.

Согласно её ответу на вопрос о вероятности предоставления каких-либо скидок, туристы из России в отелях Египта всегда отдыхали по самым лучшим ценам. В настоящее время, как она отметила, гостиницы получают со своей деятельности не особо большую выгоду, и в основном работают лишь на покрытие расходов на деятельность.

Впрочем, указывается, что стоимость поездки в Египет может увеличиться из-за того, что отели несут дополнительные расходы из-за необходимости соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса. Впрочем, существенного подорожания быть не должно.

Авиаперелёты в Каир, прерванные из-за коронавируса, как отмечается, возобновились с 9 сентября.

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