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В Башкирии из-за коронавируса умер ещё один пациент. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава, какие-либо подробности о пациенте не уточняются.

Всего в регионе, таким образом, число смертей из-за коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 30 человек. Предыдущая смерть от коронавируса была 29 августа. По информации на 10 сентября, за всё время было выявлено 8 101 случаев заражения коронавирусом, из них 29 человек за прошедшие сутки.

Вылечились и были выписаны домой 7 441 пациент, из них 148 человек – за последние сутки. Продолжают лечиться 630 пациентов, при этом у 583 из них коронавирус протекает в лёгкой форме и они находятся на амбулаторном лечение. 47 человек лечатся от коронавируса в стационаре.

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