Станислав Митрахович, специалист в области энергетики, считает, что если Украина продолжит свои выпады в сторону Белоруссии, то у нее возникнет дефицит бензина.

Согласно его словам, энергетический рынок Украины практически на треть состоит из белорусского экспорта, причем бензин и вовсе занимает 40 процентов. Ранее Александр Лукашенко, лидер Белоруссии, заявил о прекращении поставок нефтепродуктов из Польши, показав, что не потерпит провокаций.

Эксперт считает, что если произойдет нечто экстраординарное или Киев станет вести себя более задиристо, то Лукашенко вполне может перекрыть поставки топлива на Украину, что приведет к его острому дефициту.