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Профессор Нортумбрийского университета (Ньюкасл, Англия) Валентина Жаркова рассказала, что сейчас Земля вступила в период мини-ледникового периода. Который завершится примерно в 2050 году. Это заявление идет вразрез со всем тем, что мы слышим о глобальном потеплении, однако ученые уверены в своей правоте.

Жаркова говорит, что в ближайшие годы пятна на Солнце будут постепенно исчезать, что приведет к своеобразному состоянию гибернации небесного светила. Его лучи будут лишь изредка доставать до планеты, из-за чего температура снизится в среднем на 1 градус.

Можно подумать, что это слишком мало для ледникового периода, однако в отдельных регионах такое понижение температуры вызовет серьезные проблемы. По словам профессора, в средних широтах ежегодно будет погибать практически весь урожай, так как фермеры не смогут его собирать из-за более раннего прихода холодов. Это спровоцирует существенную нехватку продуктов питания, а отдельные страны могут серьезно пострадать из-за голода.

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