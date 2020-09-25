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В одном из университетов Австралии студент провел математические расчеты, которые показали возможность перемещения во времени, не нарушая при этом принципы причинности, то есть без возникновения парадоксов.

Учащийся вуза, создал метод и описал его математически, при использовании которого можно отправиться в другое время, не создав парадокс и выполнив принцип физика Новикова. Например, если человек планирует переместиться в прошлое и не допустить заражения нулевого пациента COVID-19, то человечество не пострадает, поэтому в будущем ни у кого не появится желание поменять прошлое.

Таким образом, происходит парадокс. Из-за таких явлений многие считают, что перемещаться во времени невозможно. Однако ученые отмечают, что события в прошлом могут возникать в такой последовательности, чтобы иметь связь с действиями, осуществленными в будущем. Если вернуться к нашему примеру, то человек, не допустивший заражение коронавирусной инфекцией, сам окажется нулевым пациентом, поэтому будущее не изменится.

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