Участница Comedy Woman Мария Кравченко на своей странице в Instagram поделилась новой откровенной фотографией.

В кадре обнажённая артистка позирует в воде, при этом её тело скрыто всего лишь полупрозрачной красной тканью. Образ дополнен ярко накрашенными глазами и губной помадой в цвет ткани. Впрочем, в противовес соблазнительному фото Мария указала в публикации, что в попытках продемонстрировать томность нужно постараться не спровоцировать цистит.

В комментариях подписчики артистки рассыпались в комплиментах фигуре Кравченко, заявив, что она шикарно и просто фантастически выглядит. А некоторые пошутили, что во взгляде Марии можно без труда увидеть обращение к фотографу, в котором она требует заканчивать побыстрее.