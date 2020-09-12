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Участница Comedy Woman Мария Кравченко на своей странице в Instagram поделилась новой откровенной фотографией.

В кадре обнажённая артистка позирует в воде, при этом её тело скрыто всего лишь полупрозрачной красной тканью. Образ дополнен ярко накрашенными глазами и губной помадой в цвет ткани. Впрочем, в противовес соблазнительному фото Мария указала в публикации, что в попытках продемонстрировать томность нужно постараться не спровоцировать цистит.

В комментариях подписчики артистки рассыпались в комплиментах фигуре Кравченко, заявив, что она шикарно и просто фантастически выглядит. А некоторые пошутили, что во взгляде Марии можно без труда увидеть обращение к фотографу, в котором она требует заканчивать побыстрее.

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