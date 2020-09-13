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В городе Минск к дворцу Независимости, являющемуся одной из резиденций Александра Лукашенко, белорусского лидера, были стянуты бронетранспортеры и водометы.

Рядом с ограждением резиденции стоят бронемашины с военнослужащими. Неподалеку также остановились транспортные средства, оснащенные водометами. Возле дворца можно увидеть внедорожники с рамами, автозаки и автобусы милиции. Площадь Государственного флага, на которой размещен флагшток, была оцеплена силовиками.

Ольга Чемоданова, представитель белорусского МВД, заявила, что сегодня, 13 сентября, силовые ведомства перешли в усиленный режим работы, так как в два часа дня в Минске должен пройти новый оппозиционный протест. Чтобы обеспечить правопорядок на улицах, было решено задействовать спецтехнику милиции и внутренних войск.

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