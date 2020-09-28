читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В некоторых СМИ появилась информация о том, что в вооруженном конфликте Азербайджана и Армении принимает участие турецкая авиация. Так, сообщается, что истребители F-16, которые стоят на вооружении в Турции, якобы нанесли несколько мощных ударов по армянским позициям. Причем сделали они это с территории Азербайджана.

Заметим, что официального подтверждения этой информации пока нет. Во всяком случае обе воюющие стороны не дают никаких комментариев об участии в конфликте вооруженных сил иных государств.

Сообщения о потерях постоянно поступают от одной и другой сторон конфликта. Так, недавно армянское Минобороны выложило в сеть видео, на котором принадлежащие ему беспилотники уничтожают три броневых машины Т-72. Азербайджан, в свою очередь, заявил о том, что Армения потеряла более 500 солдат убитыми и ранеными, а также большое количество техники.

Вам может понравиться

Сексуальное возбуждение перед свиданием делает человека более уверенным

Специалисты из США и Израиля в ходе исследования установили, что сексуальная стимуляция… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.09.2020
  • читать 1 минуту

Netflix представил первый ролик экранизации игры Resident Evil

Популярная игра Resident Evil совсем скоро появится на большом экране. По предварительной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученые предсказали наступление мини-ледникового периода

Профессор Нортумбрийского университета (Ньюкасл, Англия) Валентина Жаркова рассказала, что сейчас Земля вступила… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 28 сентября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 25 °C |