В некоторых СМИ появилась информация о том, что в вооруженном конфликте Азербайджана и Армении принимает участие турецкая авиация. Так, сообщается, что истребители F-16, которые стоят на вооружении в Турции, якобы нанесли несколько мощных ударов по армянским позициям. Причем сделали они это с территории Азербайджана.

Заметим, что официального подтверждения этой информации пока нет. Во всяком случае обе воюющие стороны не дают никаких комментариев об участии в конфликте вооруженных сил иных государств.

Сообщения о потерях постоянно поступают от одной и другой сторон конфликта. Так, недавно армянское Минобороны выложило в сеть видео, на котором принадлежащие ему беспилотники уничтожают три броневых машины Т-72. Азербайджан, в свою очередь, заявил о том, что Армения потеряла более 500 солдат убитыми и ранеными, а также большое количество техники.