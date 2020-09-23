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Светлана Лобода приятно удивила своих поклонников новым концертным нарядом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram новую видеозапись, в которой продемонстрировала подготовку к концерту. В кадре Лобода сначала поправляет макияж и причёску, а затем отправляется на сцену. Она облачена в платье голубого цвета, имеющем глубокое декольте. Кроме того, Светлана показала, что происходит после концертов.

В подписи артистка указала также, что свою работу весьма сильно любит.

В комментариях поклонники высоко оценили фигуру Лободы и её платье, подчёркивающее все её женственные изгибы. Как было отмечено, у певицы всё красиво – она сама и её образ. Впрочем, не обошлось и без критики – некоторые посчитали, что платье слишком откровенное и практически не прикрывает грудь Лободы.

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