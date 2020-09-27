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На страничке Института нацпамяти, расположенного в Польше, появилось сообщение о том, что исследователи нашли в архивах информацию о британце, которого звали Джеймс Бонд.

Согласно опубликованным сведениям, гражданин Великобритании посетил Польшу в шестидесятых годах предыдущего столетия. Он занимал пост военного атташе в британском посольстве. Научные работники вуза также разместили фотоснимок Бонда. Они отметили, что он трудился секретарем-архивистом.

В документах указывается, что британец вел себя осторожно и проявлял большой «интерес к представительницам прекрасного пола», однако старался не контактировать с поляками. Осенью 1964 года Бонд попытался пробраться на военные объекты, расположенные в Ольштыне и Белостоке. Позднее его супруга рассказала, что ее муж действительно работал на разведку.

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