На страничке Института нацпамяти, расположенного в Польше, появилось сообщение о том, что исследователи нашли в архивах информацию о британце, которого звали Джеймс Бонд.

Согласно опубликованным сведениям, гражданин Великобритании посетил Польшу в шестидесятых годах предыдущего столетия. Он занимал пост военного атташе в британском посольстве. Научные работники вуза также разместили фотоснимок Бонда. Они отметили, что он трудился секретарем-архивистом.

В документах указывается, что британец вел себя осторожно и проявлял большой «интерес к представительницам прекрасного пола», однако старался не контактировать с поляками. Осенью 1964 года Бонд попытался пробраться на военные объекты, расположенные в Ольштыне и Белостоке. Позднее его супруга рассказала, что ее муж действительно работал на разведку.