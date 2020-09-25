Возглавляющий Минэнерго столичного региона Александр Самарин рассказал, что в 23 тысячах зданиях области уже включено отопление. Так, обогрев заработал в 55% (5,248 тысяч) объектов, относящихся к социальной сфере и в 40% (17, 778 тыс.) жилых многоквартирных домов.

Также продолжается проверка работоспособности систем отопления. Она уже подошла к завершению в 38 800 подстанций, которые обеспечивают подачу электроэнергии на котельные, а также в 53 800 домах. Кроме того, проверено и подготовлено к новому сезону почти 3 000 котельных.

Министр заявил, что регион полностью готов к отопительному сезону. Отопление будет включаться в полном соответствии с графиками, которые разработаны органами местного самоуправления.