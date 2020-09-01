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28 сентября на телеканале “Пятница” будет запущен очередной сезон телешоу “Орёл и Решка”. Ведущим на этот раз придётся путешествовать только по России.

Как ранее стало известно, одной из ведущих стала Регина Тодоренко, которая уже не раз снималась в передаче. Вторым же ведущим, как недавно стало известно, стал шоумен Тимур Родригез.

По его словам, “Орел и Решка” является для него уже третим или даже четвёртым проектом в карьере, который связан с путешествиями. И его не напугать различными “легендами про тараканов, жуков”, а также утомительными и продолжительными съёмками.

Также Родригез весьма заинтриговал поклонников передачи, заявив, что во время съёмок им пришлось попробовать что-то совершенно необычное, что Регине совершенно не понравилось.

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