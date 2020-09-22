Как сообщает издание Defense News, США обнаружили тайные учения, которые проводили Россия и Китай в Арктическом регионе.

По словам Пола Цукунфта, являющегося экс-комендантом американской Береговой охраны, они отправили катер типа Legend в Арктику, в то время, когда ещё не всё замерзло в нужном регионе. Целью катера было проведение патрулирования. И во время этого они наткнулись на совместно проводимые Россией и США учения.

Отмечается, что разведка США не имела информации об этих учениях.

Как указывает Defense News, сейчас Арктический регион весьма важен со стратегической точки зрения, и США собираются увеличить покрытие над ним. Для этого планируется использовать спутники и БПЛА. Здесь за последнее время уже были замечены атомная подлодка Seawolf ВМС США и бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США.