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Стюардесса Кортни, которая ведёт свой аккаунт в Instagram, порадовала поклонников недавней пикантной фотографией.

В кадре бортпроводница легла на крыло небольшого винтового самолёта и задрала вверх ноги, положив их на борт. Для фото Кортни выбрала короткое платье цвета хаки, под которое надела чёрные подвязки. Образ был дополнен чёрными туфлями с ремешком и ярким макияжем. Фотография сделана в чёрно-белых тонах и цветной.

В комментариях поклонники высоко оценили фото, отметив, что получилось сексуально, но при этом без пошлости. Также некоторые заметили, что этот “милый снимок” сделан в ретро-стиле, и выразили сожаление, что не все стюардессы являются такими, как Кортни.

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