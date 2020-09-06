Стюардесса Кортни, которая ведёт свой аккаунт в Instagram, порадовала поклонников недавней пикантной фотографией.

В кадре бортпроводница легла на крыло небольшого винтового самолёта и задрала вверх ноги, положив их на борт. Для фото Кортни выбрала короткое платье цвета хаки, под которое надела чёрные подвязки. Образ был дополнен чёрными туфлями с ремешком и ярким макияжем. Фотография сделана в чёрно-белых тонах и цветной.

В комментариях поклонники высоко оценили фото, отметив, что получилось сексуально, но при этом без пошлости. Также некоторые заметили, что этот “милый снимок” сделан в ретро-стиле, и выразили сожаление, что не все стюардессы являются такими, как Кортни.