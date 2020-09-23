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Журналиста шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен, которая в настоящий момент проживает в Санкт-Петербурге, написала, что питерские комары постоянно атакуют ее, даже несмотря на наступление осени. Также она пожаловалась на «отвратительнейший сырой климат» города на Неве.

Автор публикации рассказала о том, что раньше неоднократно слышала о слишком влажных климатических условиях в Петербурге, однако считала, что это преувеличение. Теперь, столкнувшись с постоянной сыростью и особенно комарами, она изменила свое мнение.

Лаурен поселилась в арендованном жилище на Петроградском острове. Она пожаловалась читателям, что в первый день ее пребывания в городе ее сон был нарушен жужжанием комара. Потом насекомые атаковали женщину еще несколько дней подряд. Избавиться от них помогла рекомендация соседей добавить в сливные трубы несколько капель растительного масла.

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